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Лишились крыльев: на каких самолетах будут летать россияне?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Российские авиакомпании столкнулись с самыми тяжелыми санкциями в своей истории — у них отозвали западные самолеты, а также запретили обслуживание авиапарка и поставки запчастей. Страна в ближайшее время может фактически остаться без гражданского воздушного флота. На чем теперь будут летать россияне?

На момент введения ограничительных мер у России было 1367 самолетов. Больше половины, 750 из них — это европейские и американские Airbus и Boeing. При этом 531 авиалайнер в лизинге, и владельцы потребовали их вернуть. Однако пока российские авиакомпании «потеряли» только 78 самолетов.

«Иностранцы» остаются

Правительство решило ограничить отечественным авиакомпаниям досрочный возврат иностранных самолетов. На сегодня порядка 800 авиалайнеров перевели в российский реестр, что позволяет Airbus и Boeing летать внутри страны. За пределы России вылет на таких самолетах невозможен — их тут же задержат.

Но главная проблема — они лишены официального технического обслуживания и запчастей. По оценке участников рынка, безопасно летать эти самолеты смогут два-три месяца. В дальнейшем потребуется снимать запасные детали с одной машины и устанавливать на другую.

МС-21

Главная надежда отечественного авиастроения. МС-21 разрабатывается корпорацией «Иркут», его серийное производство должно было стартовать в 2022 году. Это действительно суперсовременный самолет с композитным крылом и повышенным комфортом для пассажиров. При этом он дешевле зарубежных конкурентов.

самолет МС-21
самолет МС-21
Фото: © пресс-служба ПАО «Корпорации «Иркут»

Но в текущей комплектации МС-21 нежизнеспособен — у него более 50 импортных агрегатов, среди которых ключевой — американский двигатель Pratt & Whitney PW1431G. Чтобы заменить его на отечественный ПД-14, потребуется несколько лет. Скорее всего, перевозчики увидят серийный МС-21 не раньше 2025 года.

SuperJet 100 и SuperJet New

Скорее всего, именно на SuperJet 100 в ближайшие годы россияне будут летать за границу. В настоящее время в парке российских авиакомпаний насчитывается порядка 130 этих машин. При этом долгосрочные перспективы SuperJet 100 сомнительны — компания PowerJet, занимающаяся выпуском двигателей SaM146 для «сотки», приостановила их техобслуживание.

кабина SuperJet 100
кабина SuperJet 100
Фото: Ральф Ролечек / GFDL 1.2

Запасы запчастей есть, но на несколько лет их точно не хватит. Разработка SuperJet New ведется с 2018 года, этот самолет планируется оснастить российским двигателем ПД-8, первая выкатка назначена на 2023 год. При этом «суперджеты» фактически являются региональными самолетами с ограниченной дальностью полета. Поэтому не каждый маршрут им под силу.

Ил-96-400

Машина была разработана еще в СССР, в 2016 году стартовала модернизация модели, в рамках которой самолет должен получить более современные двигатели ПС-90А3 и авионику. Дальнемагистральный авиалайнер считается одним из самых надежных в мире — за всю историю с ним не случалось катастроф и аварий, повлекших гибель людей.

самолет Ил-96-400
самолет Ил-96-400
Фото: Gleb Osokin / CC BY-SA 3.0

Именно на Ил-96 летает президент РФ Владимир Путин. К сожалению, для коммерческой эксплуатации концептуально устаревший самолет подходит плохо — он слишком дорогой в обслуживании. Тем не менее, в текущих условиях Россия с 2024 года может приступить к массовому выпуску этой модели.

Ту-214

Первый полет Ту-214 состоялся весной 1996 года. С этого момента самолет выпускался малыми сериями по спецзаказам, всего было собрано 11 машин. Коммерческая эксплуатация авиалайнера прекратилась в 2010 году из-за высокой стоимости — конкуренты оказались дешевле.

самолет Ту-214
самолет Ту-214
Фото: Oleg V. Belyakov / CC BY-SA 3.0

Теоретически Россия могла бы за короткий срок возобновить производство Ту-214 — в этом самолете практически нет импортных деталей и электроники. Но практическая польза от этого сомнительна, ведь государству выгоднее потратить деньги на куда более современный МС-21.

CR929

Этот китайский среднемагистральный самолет должен разрушить дуополию Airbus и Boeing на мировом рынке. Его серийные поставки начнутся в 2026 году. По характеристикам он напоминает российский МС-21. К тому же он будет значительно дешевле западных конкурентов.

Фото: Ken Chen / CC BY-SA 4.0

Проблема в том, что на CR929 уже заключены долгосрочные контракты — китайские авиакомпании в общей сложности заказали более 160 машин. Если Россия захочет купить этот самолет, ей придется подождать примерно до 2030 года.

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