Виды подсластителей: чем заменить сахар?

Употреблять сахар в большом количестве не очень полезно. А теперь еще и дорого. Разбираемся в натуральных и синтетических сахарозаменителях — из чего производятся, чем полезны и вредны.

Белый сахар, который привыкли покупать потребители, это продукция из сахарного тростника или сахарной свеклы. В этом случае сырье очищают, то есть рафинируют, и получается рафинад, в виде песка или кубиков. Существуют и другие варианты. Например, неочищенный тростниковой сахар коричневого цвета.

Коричневый сахар содержит чуть меньше калорий, чем белый, но эта разница минимальна. В одной чайной ложке (четыре грамма) коричневого сахара содержится 15 калорий, а в таком же количестве белого сахара — 16,3 калории. Помимо этих незначительных различий, они одинаковы по питательной ценности.

Также сахар смогут делать и из других продуктов. Например, есть пальмовый, виноградный. Пальмовый сахар — подсластитель, получаемый из нескольких сортов пальмы. К нему в частности относится кокосовый сахар получают из сока кокосовой пальмы.

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Главное отличие кокосового сахара, что он содержит минералы: железо, цинк, кальций и калий, также клетчатку под названием инулин, которая может замедлить всасывание глюкозы.

Виноградный сахар производится из винограда. В отличие от рафинада, он чуть менее калорийный.

Натуральные и синтетические заменители

Заменители сахара делятся на два вида: натуральные и синтетические. Официально первым заменителем сахара стал сахарин. Его обнаружил Константин Фальберг в 1879 году. В дальнейшем было изобретено множество сахарозаменителей или подсластителей.

Диетологи спорят о вреде и пользе искусственных подсластителей. Но факт в том, что чаще всего они не содержат калорий и при этом гораздо слаще обычного сахара. Поэтому их употребляют больные сахарным диабетом и люди на диете.

Например, среди синтетических подсластителей — сукралоза, она считается достаточно безопасной. Вещество не влияет на уровень глюкозы в крови, может использоваться беременными, кормящими матерями и детьми.

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Есть также натуральные подсластители. Самый популярный из них — стевия («медовая трава»). Сладкая трава почти диетическая — всего 18 ккал на 100 граммов продукта.

Но у «медовой травы» есть горьковатый привкус, поэтому не всем нравится чай или сладкая выпечка со стевией в чистом виде. Как альтернатива — экстракт этой травы, очищенный от привкуса, — стевиозид. Его также добавляют в чай и кофе и рекомендуют людям с диабетом, так как стевизоид в организме не превращается в глюкозу.

Еще один натуральный подсластитель — эритрит. В природе он содержится в различных овощах и фруктах, не имеет калорийности.

Как заменить сахар самостоятельно

Самым древним вариантом замены сахара можно назвать мед. Его ели на Руси до того, как появился сахар. Но мед очень калорийный, содержит 300 килокалорий на 100 граммов. Хотя, в отличие от сахара, кроме калорий содержит и множество полезных веществ.

Мед можно добавлять в чай, в выпечку. Некоторые любят пить кофе с медом, это необычное вкусовой сочетание.

Правда, диетологи советуют пить чай и кофе совсем без сахара или другой сладкой добавки. Но к этому нужно привыкать. Можно сначала просто сокращать количество ложек, например, вместо двух класть одну. Можно есть вприкуску с сухофруктами или ягодами.

Как выбрать настоящий мед

В выпечке сахар можно заменить на яблочное пюре, бананы, перемолотые сухофрукты — курагу, чернослив или финики. Из всех растений больше всего богаты сладостью финики. В среднем в финиках 33% сахара от их массы.

Химические формулы сахара в шоколаде и яблоке одинаковые. Но яблоко будет полезнее, потому что фруктоза из фруктов будет медленнее поступать в печень. А сахар из шоколадки или йогурта усвоится быстро. Кроме того, во фруктах и ягодах много других полезных веществ.