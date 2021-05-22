Диетологи посоветовали худеющим есть клубнику

Клубника — одна из самых вкусных и ароматных ягод, калорий в ней очень мало, а витаминов много. Она прекрасно подойдет тем, кто решил сбросить лишний вес, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Бурятии.

«Калорийность клубники очень мала, и не превышает 36 килокалорий на 100 граммов. Этого не хватит для отложения жира и наращивания жировой прослойки, а вот для пополнения энергии организма будет вполне достаточно», — прокомментировали специалисты.

Употребление всего пяти ягод компенсирует дневную потребность организма человека в витамине С. Фолиевой кислоты в клубнике больше, чем в винограде и малине. Также, в ягодах содержится значительное количество йода.

Нельзя есть клубнику натощак. Это может оказать раздражающее воздействие на желудок. Но если смешать ее с йогуртом, то отрицательное воздействие снизится. Но лучше всего есть ее на десерт, после основного приема пищи. Это ягода — полноценный источник сахарозы и фруктозы. На сладкое после нее не потянет.

Аллергия на клубнику — абсолютное противопоказание для ее употребления. Не рекомендуется она и людям, страдающим язвенной болезнью, гастритом в период обострения болезни. А еще клубника может негативно влиять на эмаль зубов, усугубляя течение кариеса.