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Диетологи посоветовали худеющим есть клубнику

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Клубника — одна из самых вкусных и ароматных ягод, калорий в ней очень мало, а витаминов много. Она прекрасно подойдет тем, кто решил сбросить лишний вес, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Бурятии.

«Калорийность клубники очень мала, и не превышает 36 килокалорий на 100 граммов. Этого не хватит для отложения жира и наращивания жировой прослойки, а вот для пополнения энергии организма будет вполне достаточно», — прокомментировали специалисты.

Употребление всего пяти ягод компенсирует дневную потребность организма человека в витамине С. Фолиевой кислоты в клубнике больше, чем в винограде и малине. Также, в ягодах содержится значительное количество йода.

Нельзя есть клубнику натощак. Это может оказать раздражающее воздействие на желудок. Но если смешать ее с йогуртом, то отрицательное воздействие снизится. Но лучше всего есть ее на десерт, после основного приема пищи. Это ягода — полноценный источник сахарозы и фруктозы. На сладкое после нее не потянет.

Аллергия на клубнику — абсолютное противопоказание для ее употребления. Не рекомендуется она и людям, страдающим язвенной болезнью, гастритом в период обострения болезни. А еще клубника может негативно влиять на эмаль зубов, усугубляя течение кариеса.

Тема: Человек и еда
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Топ комментариев

vad7958

Едро надо послать давно лес восстанавливать!!!)))))

paramedic

В октябре 2007 года на передаче Прямая линия с Владимиром Путиным 70-летний сотрудник новосибирского...

great_america

По идее для России это должно быть хорошо. Столько говорили о успехах в развити производства продовольствия...

Nik3316

кстати заметил как отмалчивается местный Максимка, для него это новость мозг взорвала))
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