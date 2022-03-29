Медведева снялась в эротической фотосессии для Maxim

Российская фигуристка Евгения Медведева снялась в эротической фотосессии для юбилейного выпуска мужского журнала Maxim.

«Женя Медведева — двукратная чемпионка мира по катанию при помощи коньков. Но теперь она продала коньки и купила абонемент в бассейн, где мы и сделали эту серию снимков», — так проанонсировали номер на сайте журнала.

На обложке журнала фигуристка красуется в алом бикини, на сайте издания опубликовано еще одно фото Медведевой топлес.

В феврале 2021 года на обложке журнала была другая российская чемпионка мира по фигурному катанию — Елизавета Туктамышева.

Медведева — двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, также в ее активе есть две серебряные медали Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане.