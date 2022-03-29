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Медведева снялась в эротической фотосессии для Maxim

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © maximonline.ru

Российская фигуристка Евгения Медведева снялась в эротической фотосессии для юбилейного выпуска мужского журнала Maxim.

«Женя Медведева — двукратная чемпионка мира по катанию при помощи коньков. Но теперь она продала коньки и купила абонемент в бассейн, где мы и сделали эту серию снимков», — так проанонсировали номер на сайте журнала.

На обложке журнала фигуристка красуется в алом бикини, на сайте издания опубликовано еще одно фото Медведевой топлес.

В феврале 2021 года на обложке журнала была другая российская чемпионка мира по фигурному катанию — Елизавета Туктамышева.

Медведева — двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, также в ее активе есть две серебряные медали Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

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Спорт #Зимние виды #Светская хроника
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Обсуждение (1)
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Топ комментариев

kygear

Товарища Сталина Народ любил в том числе и за 1 е апреля.Это был всенародный праздник и снижение цен...

Иркут 69

Конечно решат. За наш счёт и очень нескоро. Про качество лучше умолчать.

winged_wanderer

Не ударил, а сделал вид, ударил если бы то засудили его бы по самые помидоры.

лачинов

Да пес с ними с опциями и пупциями. И на экологический класс потребителю начихать. Вы цену озвучьте....