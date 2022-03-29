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Идею о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола раскритиковали

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Михаил Шапаев, РФС

Сборная России многое потеряет, если перейдет в Азиатскую конфедерацию футбола, заявил экс-футболист Александр Мостовой, а почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал подобные разговоры чушью.

РФС рассматривает вариант с вхождением в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), если ее лишат членства в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщил известный футбольный инсайдер Нобель Арустамян в телеграм-канале.

«Это чьи-то фантазии. Никакого основания эти разговоры не имеют. На официальном уровне эти разговоры никто не ведет. Это же не супермаркет, где можно из одного отдела что-то перенести в другой. Это совершенно разные конфедерации, которые существуют по своему уставу. Мало того, это запрещено уставом ФИФА. Это чепуха, которая никогда не будет реализована. Такого быть не может», — прокомментировал Колосков «Газете.Ru».

«Если перейдем в азиатскую зону, то многое потеряем. Где Азия, а где Европа? Но на данный момент выхода нет. Если нас и пустят, то лучше играть там, чем вообще не играть ни с кем», — высказал мнение РИА Новости экс-футболист сборной России Александр Мостовой.

В Азиатскую конфедерацию футбола входят 47 стран, в том числе Япония, Южная Корея, Иран, Китай, Австралия.

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kygear

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winged_wanderer

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