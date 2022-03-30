Как создать невидимую папку в Windows

Необходимость создать невидимую папку возникает при желании спрятать от посторонних глаз файлы. В отличие от скрытых, невидимые каталоги доступны без дополнительных настроек — нужно лишь помнить, где они находятся.

Чтобы сделать папку невидимой, сначала нужно создать простую. Затем кликом правой кнопки мыши по ней вызвать контекстное меню и выбрать «Переименовать». Вместо текста в названии каталога, использовать сочетание клавиш Alt+255.

Цифры вводить на дополнительной клавиатуре справа, по очереди, с зажатой кнопкой Alt и нажать Enter. Название папки останется пустым, точнее, будет представлять собой неразрывный пробел.

Затем нужно снова вызвать контекстное меню, «Свойства», перейти во вкладку «Настройка» и выбрать «Сменить значок...». В открывшейся галерее отметить пустой квадрат (это прозрачная иконка) и дважды согласиться с изменениями.

Невидимая папка готова. Делать такие каталоги можно в любом месте. Если пользователь создал такую папку на рабочем столе и забыл ее местоположение, то можно нажать Ctrl+A и выделить все элементы.

Невидимый значок будет выделен и представлять собой пустой квадрат без иконки. В других каталогах папка будет находиться в начале или конце списка, в зависимости от выбранного типа упорядочивания.