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Как посмотреть историю файлов и папок в Windows 10

Источник:
Sibnet.ru
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Ноутбук с файлами
Фото: © umeridrisi / Pixabay License

Необходимость повторно открыть недавно закрытые файлы периодически возникает у каждого пользователя ПК. Для этого можно воспользоваться простой командой и посмотреть всю историю работы с документами на компьютере.

Для просмотра папки с историей работы с файлами в панели «Выполнить» (Win+R) нужно ввести команду «recent» (без кавычек) и нажать ОК. Откроется папка с ярлыками всех открываемых ранее документов, изображений и каталогов.

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Для того чтобы отфильтровать список по дате, нужно кликнуть на название столбца «Дата изменения», и строки выстроятся в хронологическом порядке. Файлы можно запускать непосредственно из открывшегося окна, а узнать расположение — вызвав правой кнопкой мыши на иконке контекстное меню и выбрав «Свойства».

Если необходимость просмотра истории файлов возникает часто, то можно закрепить папку Recent в Проводнике Windows 10. Для этого, единожды открыв ее, нужно перейти во вкладку «Главная» и кликнуть на «Закрепить на панели быстрого доступа», после чего папка будет отображаться в дереве каталогов справа.

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