«Бурановские бабушки» станут участниками шоу «Страна талантов»

Группа «Бурановские бабушки», занявшая в 2012 году второе место на Евровидении, станет участником шоу «Страна талантов» на НТВ, где будет соревноваться с другими творческими коллективами из разных регионов России.

«Бурановские бабушки» выступят во втором выпуске «Страны талантов». Их соперниками по сцене будут ансамбль гусляров «Веселый перезвон» из Москвы, коллектив «ЮДИ» из Томска с танцем в русском народном стиле, фольклорно-этнографический ансамбль «Тыва» из Тувы и другие.

По правилам шоу, в каждом выпуске жюри выбирает своего кандидата на победу. Если жюри единогласно проголосовали за одного участника, он автоматически становится победителем выпуска. В случае, если мнения разделились и претендентов на победу оказалось несколько, фаворита определяют зрители в зале при помощи голосования.

Куда исчезли и когда вернутся развлекательные ТВ-шоу?

Среди судей проекта Надежда Бабкина, Борис Галкин, Александр Тихонов, Федерико Арнальди и Надежда Ангарская. Ведущий проекта — Алексей Воробьев.

Всего в проекте будет восемь отборочных выпусков, в каждом из которых победители получат приз — 100 тысяч рублей. В финале проекта победители отборочных туров будут бороться за 1 миллион рублей.

Второй выпуск шоу «Страна талантов» покажут 25 марта в 21.00 на НТВ.