Куда исчезли и когда вернутся развлекательные ТВ-шоу?

Развлекательные передачи пропали с Первого канала и «России» после начала военной спецоперации на Украине. Пресс-службы телеканалов сообщили, что это временные изменения, но зрители «питаются» только политическими ток-шоу уже месяц... Что ожидать от федеральных каналов в дальнейшем?

Первый канал

Первый с 25 февраля превратился в «Информационный канал». Именно новости и студийные обсуждения политической повестки заняли основой эфир после начала военной спецоперации на Украине.

«В текущей ситуации Первый канал считает необходимым уделить в эфире большее внимание программам общественно-политической направленности. В связи с этим сетка ближайших дней будет меняться», — говорилось в официальном сообщении канала.

Но «ближайшие дни» превратились в месяц, и все это время зрители не видели свежие выпуски «Давай поженимся», КВН, «Жить здорово», «Поле чудес», «На самом деле», «Вечерний Ургант», «Пусть говорят», «Модный приговор» и т.д..

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Несмотря на общее заявление Первого канала, причины исчезновения ТВ-проектов разные. Например, ведущий «Модного приговора» Александр Васильев рассказал СМИ, что новые выпуски программы больше не будут снимать из-за ухода с российского рынка модных брендов и закрытия бутиков.

Историк моды сообщил, в эфире появятся выпуски, отснятые заранее, когда Первый канал вернет развлекательные шоу в программу. И в целом «Модный приговор» не снят с производства, но снимать новые эпизоды пока невозможно.

Еще одна неопределенная история — с шоу «Вечерний Ургант». Оно пропало после пацифистских высказываний Урганта в соцсетях. СМИ сообщали, что из-за конфликта информполитики телеканала и позиции ведущего проект закроют. Но Первый канал слухи опроверг.

Никаких предпосылок к закрытию других развлекательных шоу пока нет. Первый канал планирует вернуть их в эфир, но не называет сроки.

«Россия»

«Россия 1», как и Первый, изменила сетку вещания, заменив одни программы на другие. Например, с 9 марта на канале появилось новое общественно-политическое ток-шоу «Кто против?» с Дмитрием Куликовым. В эфире программы обсуждают главные события дня.

Также с понедельника по субботу после программы «Вести» в 21.20 стала выходить программа «Вечер с Владимиром Соловьевым». Ранее это время в эфире занимали сериалы телеканала.

Еще «Россия» увеличила эфирное время программы «60 минут», которая теперь выходит с понедельника по пятницу в 11.30 и 17.30.

При этом развлекательных программ стало меньше. Перестали показывать проекты «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Телеканал «Россия» также не сообщает, когда пропавшие из программы шоу вернутся на экран.

Что осталось?

Единственным популярным проектом, оставшимся на Первом канале, стал детский «Голос». Шоу продолжает выходить по пятницам в 21.30.

На «России 1» развлекательные шоу можно посмотреть в выходные. В субботу продолжается показ «По секрету всему свету», «Сто к одному», «Привет, Андрей», «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым, «Утренняя почта» с Николаем Басковым.