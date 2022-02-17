Very Peri или синий с фиолетово-красным подтоном — цвет 2022 года, выбранный Институтом цвета Pantone. Главенство Very Peri в цветовой палитре отразится на весенне-летних коллекциях одежды, дизайне аксессуаров и даже на трендах в интерьере. Как использовать модный лавандовый в повседневной жизни?

Трендовый оттенок года выбирает Институт цвета Pantone. Для этого специалисты института прочесывают весь мир в поисках новых цветовых трендов. Они изучают индустрию развлечений, фильмов, живописи, моды, сферы дизайна. Тренды могут также быть связаны с новыми технологиями, материалами, текстурами и эффектами, влияющими на цвет.

«Поскольку общество осознает, что цвет является важной формой общения и способом выражать и влиять на идеи и эмоции, вовлекать и общаться, глубина этого нового синего оттенка с красно-фиолетовым привкусом подчеркивает огромные возможности, которые открываются перед нами», — сказала вице-президент Института цвета Лори Прессман.

По общепринятому значению синий цвет — символ верности (незабудки, фиалки), спокойствия, бесконечности. Фиолетовый считается символом роскоши и достоинства. Красный — цвет жизни и любви.

Very Peri в повседневной жизни

В течение года главный цвет, определенный Pantone, влияет на решения в области дизайна и производства товаров в совершенно различных отраслях, включая моду, интерьеры, промышленный дизайн, а также продуктовый, графический дизайн и дизайн упаковки.

Дизайнеры рекомендует носить Very Peri (PANTONE 17-3938) с ног до головы, создавая комплекты в стиле total look (полный образ). Но кому-то такой «несерьезный» и бледноватый оттенок синего покажется опасным для массивного использования. Тогда «безопасный» вариант — выбрать обувь или аксессуар в пурпурно-синем оттенке.

С чем сочетать цвет года?

Модный журнал BAZAAR пишет, что лучшими базовыми цветами для Very Peri станут белый, черный, серый. Это идеальный вариант для модного аутфита, если не хочется экспериментировать.

С помощью других цветов можно расставить акценты. Например, сочетание лавандового с красным образует контраст температур, за счет чего лук будет еще эффектнее. При этом выбирать для образа допустимо любые варианты – от алого до бордового.

Если сочетать цвет года 2022 с желтым, то стоит присмотреться к оттенкам, близким к золоту – горчичный, янтарный, медовый. Классический вариант цвета здесь будет неуместен.

С коричневым можно создать спокойный, тепло-холодный контраст, а с помощью розового цвета — романтический образ. Но розовый лучше применять как акцент в образе – завязать платок на шее или надеть браслет.

Эксперты Института цвета Pantone предложили для использования несколько готовых палитр с Very Peri, назвав их «Уравновешивание», «Целебный источник», «Звезда шоу» и «Развлечения».

«Уравновешивание»

Комплиментарная палитра, в которой естественный баланс теплых и холодных тонов позволяет им поддерживать и усиливать друг друга.

А яркость Very Peri только усиливается, привнося ощущение живости и визуальной вибрации.

«Целебный источник»

Это палитра, отражающая целостность и гармоничность сочетание оттенков, созданных природой.

«Целебный источник» подчеркивает совместимость зеленого с добродушным Very Peri, а также акцентирует целебные свойства природных оттенков.

«Звезда шоу»

Это динамическая палитра, в которой Very Peri окружен классическими и нейтральными оттенками.

По мнению Pantone, это элегантный и сдержанный стиль, через который транслируется послание вневременной изысканности.

«Развлечения»

Это причудливая цветная история неудержимого веселья и непосредственности усиливается беззаботной уверенностью Very Peri.

В этой палитре мерцающий синий особенно игрив и олицетворяет собой раскованность, свободу настроения и эксперимент.