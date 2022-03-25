Легенды хоккея сыграют в Норильске

Благотворительный матч с участием легенд хоккея и сборной
лучших игроков Ночной хоккейной лиги из Заполярья пройдет в пятницу в Норильске,
сообщается на сайте клуба СКА.
В разные годы в матче принимали участие Вячеслав Фетисов,
Алексей Касатонов, Павел Буре, Александр Могильный и другие выдающиеся
хоккеисты.
В этом году в матче планируется участие Александра
Кожевникова, Сергея Макарова, Валерия Каменского, Владимира Мышкина, Алексея
Гусарова, Сергея Шепелева, Александра Могильного, Виталия Прохорова, Андрея
Коваленко, Вячеслава Буцаева и других прославленных мастеров.
Для команды Заполярья матч с легендами станет
уникальной тренировкой к финальному этапу Ночной хоккейной лиги, который в мае
вновь примут олимпийские объекты Сочи-2014 на федеральной территории «Сириус».
Прямую трансляцию матча в 14.55 по московскому времени покажет Триколор. Игру можно будет увидеть на канале «Хоккейный» и в онлайн-плеере «Наш спорт 5», а также на Rutube.
DisobedientЗато когда написал что рубль в отличии от доллара сырьем обеспечен, меня тут заклевали. "Да ты не понимаешь...
WSG0600-164-164Кто бы мог подумать о таком счастье, нагрянуло резко вроде после того, как Чубайс сбежал из России.
urbasikСербы рискуя жизнью. прятали маленькую еврейскую девочку от немцев.И она отплатила по полной.
DisobedientВы почувствовали себя уже брошенными и без поддержки?)))