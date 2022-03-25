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Легенды хоккея сыграют в Норильске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Благотворительный матч с участием легенд хоккея и сборной лучших игроков Ночной хоккейной лиги из Заполярья пройдет в пятницу в Норильске, сообщается на сайте клуба СКА.

В разные годы в матче принимали участие Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Павел Буре, Александр Могильный и другие выдающиеся хоккеисты.

В этом году в матче планируется участие Александра Кожевникова, Сергея Макарова, Валерия Каменского, Владимира Мышкина, Алексея Гусарова, Сергея Шепелева, Александра Могильного, Виталия Прохорова, Андрея Коваленко, Вячеслава Буцаева и других прославленных мастеров.

Для команды Заполярья матч с легендами станет уникальной тренировкой к финальному этапу Ночной хоккейной лиги, который в мае вновь примут олимпийские объекты Сочи-2014 на федеральной территории «Сириус».

Прямую трансляцию матча в 14.55 по московскому времени покажет Триколор. Игру можно будет увидеть на канале «Хоккейный» и в онлайн-плеере «Наш спорт 5», а также на Rutube.

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Disobedient

Зато когда написал что рубль в отличии от доллара сырьем обеспечен, меня тут заклевали. "Да ты не понимаешь...

WSG0600-164-164

Кто бы мог подумать о таком счастье, нагрянуло резко вроде после того, как Чубайс сбежал из России.

urbasik

Сербы рискуя жизнью. прятали маленькую еврейскую девочку от немцев.И она отплатила по полной.

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