Легенды хоккея сыграют в Норильске

Благотворительный матч с участием легенд хоккея и сборной лучших игроков Ночной хоккейной лиги из Заполярья пройдет в пятницу в Норильске, сообщается на сайте клуба СКА.

В разные годы в матче принимали участие Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Павел Буре, Александр Могильный и другие выдающиеся хоккеисты.

В этом году в матче планируется участие Александра Кожевникова, Сергея Макарова, Валерия Каменского, Владимира Мышкина, Алексея Гусарова, Сергея Шепелева, Александра Могильного, Виталия Прохорова, Андрея Коваленко, Вячеслава Буцаева и других прославленных мастеров.

Для команды Заполярья матч с легендами станет уникальной тренировкой к финальному этапу Ночной хоккейной лиги, который в мае вновь примут олимпийские объекты Сочи-2014 на федеральной территории «Сириус».

Прямую трансляцию матча в 14.55 по московскому времени покажет Триколор. Игру можно будет увидеть на канале «Хоккейный» и в онлайн-плеере «Наш спорт 5», а также на Rutube.