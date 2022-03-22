Приложение Google на Android получит удобную функцию очистки истории

Возможность удалить последние 15 минут истории поиска появится в приложении Google на Android появится. Ранее такая функция была доступна только пользователям iOS.

«В настоящее время мы выкатываем эту функцию в приложении Google для Android и ожидаем, что она будет доступна всем, кто использует приложение, в ближайшие несколько недель», — сообщил The Verge представитель компании.

Чтобы воспользоваться новой функцией, в приложении Google нужно нажать на иконку пользователя в верхнем правом углу и выбрать «Удалить последние 15 минут».

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Такая возможность позволяет избавиться от неправильно таргетированной рекламы. Если пользователь искал что-то для него несвойственное, то, чтобы не наблюдать впоследствии рекламу на эту тему, он может удалить историю просмотров за 15 минут.

Функция удаления последних 15 минут истории почти год находится на стадии развертывания и полноценно работает на устройствах под управлением iOS. Некоторым пользователям Android она уже доступна, но большинство получит ее в ближайшие недели с очередным обновлением.