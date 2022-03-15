Как вернуть поиск «Яндекс» в Firefox

Mozilla Corporation исключила «Яндекс» из списка поисковых систем по умолчанию в Firefox и установила на его место Google. Пользователи, предпочитающие отечественную поисковую систему, могут вернуть ее путем простой настройки браузера.

Для начала нужно перейти в настройки поиска через главное меню браузера или введя в адресной строке Mozilla Firefox «about:preferences#search» (без кавычек). В графе «Панель поиска» выбрать «Добавить панель поиска на панель инструментов».

После этого в отдельной вкладке открыть страницу ya.ru. В поле поиска у пиктограммы лупы появится зеленый плюс, нужно кликнуть на него и выбрать логотип «Яндекс». Эта манипуляция добавит поисковую систему в список поддерживаемых.

Далее нужно вернуться во вкладку с настройками и выпадающем списке «Поисковая система по умолчанию» выбрать «Яндекс». Вид панели поиска можно вернуть к классическому установив маркер «Использовать адресную строку для поиска и навигации», настройки поиска сохранятся.