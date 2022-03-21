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Единая система блокировки телефонного спама появится в России

Источник:
Известия
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Множественные отметки телефонных номеров как спам
Фото: © Sibnet.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с операторами сотовой связи запустит единую систему блокировки спам-звонков и SMS. Абоненты смогут подать жалобу на рекламу, полученную без их согласия, через специальную форму на сайте оператора.

Специальная форма для обращения будет доступна уже во втором квартале 2022 года на сайтах антимонопольной службы, МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в ФАС. В «Билайн» ожидают, что сервис сбора и обработки обратной связи будет запущен к 1 июня.

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После обращения абонентов номера будут проверяться и, в случае выявления нарушений, блокироваться в течение 72 часов. Оператор будет обязан уведомить о результатах проверки.

МТС и «Мегафон» имеют собственные сервисы защиты от спам-звонков, аналогичные системы в 2022 году запустят «Билайн» и Tele2, они работают на основе данных о массовости обзвона, продолжительности разговора и реакции абонентов. Запуск сервиса сбора и обработки обратной связи под контролем ФАС добавит еще одно средство защиты от телефонной рекламы.

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Топ комментариев

D762

Ну не для всех. У шестьдесят девятого, кислотность все полости заполнила.

pepelmetal

То есть другие зенитно-ракетные системы оказывается ни на что не способны)?

Disobedient

Не унижай себя еще больше.))) Ты и так целую ветку комментариев удалил. Нет у предателей ни чести не...

Очаков

Неприятные моменты)У него вся жизнь из этих моментов и состоит)))
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