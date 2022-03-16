«Яндекс» добавил в «Алису» запись звонков

Мобильная версия «Алисы» от «Яндекс» получила функционал телефонного ассистента. Теперь она может отвечать на подозрительные звонки, брать трубку, если пользователь занят и проводить запись и расшифровку телефонных разговоров.

Телефонному ассистенту можно поручить беседы с абонентами, отмеченными в базе «Яндекса» как рекламные или мошенники, сообщается на странице справки Яндекс. «Алиса» может взять трубку, если пользователь не делает этого в течение 20 секунд или если телефон выключен.

Еще одной полезной опцией стала запись звонков. Телефонный ассистент не только сохранит аудио, но и расшифрует его, а текст пришлет в «Яндекс.Сообщения», Viber или Telegram. Опция доступна в приложении «Яндекс» для Android и iOS. Пользователям с подпиской «Плюс» она доступна бесплатно.

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Параметры телефонного ассистента «Алиса» настраиваются через меню «Сервисы». В нем нужно выбрать «Определитель номера», «Настройка», «Телефонный ассистент» и следовать подсказкам приложения.

Первым телефонным ассистентом с похожим функционалом стал «Олег» от «Тинькофф мобайл», он ведет осмысленный диалог и предоставляет запись и расшифровку звонков. Российским пользователям он стал доступен в июне 2021 года. В декабре 2021 аналогичные функции были представлены в приложении «Сбер» от «Сбербанка».