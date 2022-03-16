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«Яндекс» добавил в «Алису» запись звонков

Источник:
Sibnet.ru
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Мобильная версия «Алисы» от «Яндекс» получила функционал телефонного ассистента. Теперь она может отвечать на подозрительные звонки, брать трубку, если пользователь занят и проводить запись и расшифровку телефонных разговоров.

Телефонному ассистенту можно поручить беседы с абонентами, отмеченными в базе «Яндекса» как рекламные или мошенники, сообщается на странице справки Яндекс. «Алиса» может взять трубку, если пользователь не делает этого в течение 20 секунд или если телефон выключен. 

Еще одной полезной опцией стала запись звонков. Телефонный ассистент не только сохранит аудио, но и расшифрует его, а текст пришлет в «Яндекс.Сообщения», Viber или Telegram. Опция доступна в приложении «Яндекс» для Android и iOS. Пользователям с подпиской «Плюс» она доступна бесплатно. 

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Параметры телефонного ассистента «Алиса» настраиваются через меню «Сервисы». В нем нужно выбрать «Определитель номера», «Настройка», «Телефонный ассистент» и следовать подсказкам приложения.

Первым телефонным ассистентом с похожим функционалом стал «Олег» от «Тинькофф мобайл», он ведет осмысленный диалог и предоставляет запись и расшифровку звонков. Российским пользователям он стал доступен в июне 2021 года. В декабре 2021 аналогичные функции были представлены в приложении «Сбер» от «Сбербанка».

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Egorka72

Ну вот пора газ перекрывать, уголь тоже..... в европах уже весна, к осени дров нарубят- как нибудь перезимуют

CaRdan

Ну да, как раз к завершению спецоперации. И заключат с новой администрацией.

pkv84

Не,ну так дела не делаются,смысл было народ России вгонять в экономический кошмар,не добившись даже наполовину...

WSG0600-164-164

Так предсказал же Задорнов : https://www.youtube.com/watch?v=UZhNVcNDrrI , и угадал.
Sibnet.Ru