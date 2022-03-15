Сбер представил телевизоры под собственным брендом

Сбер официально представил в России линейку телевизоров под собственным брендом, в нее вошли четыре модели. Они уже доступны для покупки в сетях «М.Видео», «Эльдорадо», а также на «СберМегаМаркете», сообщает пресс-служба Сбера.

Серия представлена моделями с экранами диагональю 43, 50, 55 и 65 дюймов, при этом младшее устройство обойдется в 32999 рублей. Управлять устройствами можно с помощью пульта из комплекта и через виртуальный пульт в приложении «Салют».

«Достаточно отдать команду в пульт — и ассистенты включат нужный телеканал или фильм, ответят на любой вопрос, покажут новости, расскажут, какая погода за окном, и даже помогут найти информацию в интернете», — отмечается в сообщении.

С ассистентами «Салют» также легко настроить управление умным домом Sber и партнеров и даже создавать сценарии их работы в одноименном приложении. Например, можно создать команду «Салют, я ушел!», по которой выключится весь свет в доме, обогреватель.

Телевизоры Sber позволяют не только подключать спутниковые и антенные телеканалы, но также смотреть их во встроенном сервисе, где 20 каналов доступны бесплатно. На устройствах можно также слушать музыку благодаря сервису «СберЗвук».