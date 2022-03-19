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Названы сроки завершения расследования дела Валиевой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Олимпийский комитет России

Российское антидопинговое агентство должно завершить расследование дела о нарушении антидопинговых правил фигуристкой Камилой Валиевой до 8 августа, сообщает пресс-служба WADA.

«Антидопинговые организации должны сделать все, чтобы завершить обработку результатов и провести слушание в первой инстанции в течение шести месяцев с момента уведомления о нарушении антидопинговых правил», — отмечается в сообщении.

Данные сроки являются международными стандартами по обработке результатов тестирования. Уведомление о нарушении антидопинговых правил было сделано 8 февраля, уточнил представитель Всемирного антидопингового агентства.

15-летняя Валиева на Олимпиаде в Пекине оказалась в центре допингового скандала. После окончания командных соревнований стало известно о положительном результате пробы фигуристки, сданной в декабре 2021 года.

Из-за дела Валиевой Международный олимпийский комитет не стал проводить церемонию награждения по итогам командного турнира в Пекине. При этом ее допустили к личным соревнованиям, однако она заняла лишь четвертое место.

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