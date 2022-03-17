Дом игрока «Манчестер Юнайтед» ограбили во время матча Лиги чемпионов

Футболист «Манчестер Юнайтед» Поль Погба заявил, что его дом ограбили во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

«Когда в наш дом вломились и ограбили его, пока наши дети спали в своей комнате. Грабители пробыли в нашем доме менее пяти минут, но за это время они забрали у нас нечто более ценное, чем все, что было у нас дома - наше чувство безопасности и защищенности. Это произошло в последние минуты вчерашнего матча, когда они знали, что нас не будет дома», — написал Погба в Twitter.

По его словам, футболист с женой спешил домой не зная, целы ли и невредимы дети. Он предложил награду любому, у кого есть информация об ограблении.

Жеребьевка четвертьфинальных встреч пройдет 18 марта, тогда появится расписание лиги чемпионов. Матчи Лиги чемпионов состоятся 5 и 6 апреля, ответные игры будут проведены 12 и 13 апреля.