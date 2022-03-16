НАВЕРХ

Хоккеист Овечкин стал третьим среди снайперов НХЛ

Источник:
Sibnet.ru
225 0
Фото: Michael Miller / CC BY-SA 4.0

Российский хоккеист Александр Овечкин вышел на чистое третье место в перечне лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» отправил шайбу в ворота соперников. Это помогло Овечкину довести общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 767, забитых в 1256 матчах.

Россиянин таким образом вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов НХЛ. Овечкин опередил чеха Яромира Ягра, на счету которого 766 шайб, забитых в 1733 играх.

«Я счастлив стать первым европейцем, забившим набольшее количество голов, игроком, родившимся в России. Это очень круто. Обойти все эти имена, легенды — это история, это навсегда. Надеюсь, кто-нибудь побьет мой рекорд, увидим», — приводит слова Овечкина в твиттере журналист Саманта Пелл. Он добавил, что обидно, что дети, жена, родители этого не видят.  

 
Еще по теме
Сформировались все пары полуфинала чемпионата КХЛ
«Авангард» вышел в полуфинал Восточной конференции
НХЛ признала россиянина лучшим игроком дня
«Авангард» проиграл «Ак Барсу» в пятой игре плей-офф
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
МОК выступил за отмену всех соревнований в России
25.02.2022 22:22
info.sibnet.ru
Австрийский лыжник рассказал о влиянии допинга на результаты
22.02.2022 12:55
info.sibnet.ru
Шахматисту из России засчитали поражение за отказ играть в маске
23.01.2022 12:35
info.sibnet.ru
Медики раскритиковали трансгендеров в спорте
20.01.2022 13:13
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

Egorka72

Ну вот пора газ перекрывать, уголь тоже..... в европах уже весна, к осени дров нарубят- как нибудь перезимуют

karuto

Вот и хорошо, что решились. Вот и славно.

gtk87

Обоссаться и не встать, торренты в помощь, а Украина лишиться выручки. Напугали ежа жопой.

krasprol

Ну совсем володина не уважают!
Sibnet.Ru