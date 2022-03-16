Хоккеист Овечкин стал третьим среди снайперов НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин вышел на чистое третье место в перечне лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» отправил шайбу в ворота соперников. Это помогло Овечкину довести общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 767, забитых в 1256 матчах.

Россиянин таким образом вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов НХЛ. Овечкин опередил чеха Яромира Ягра, на счету которого 766 шайб, забитых в 1733 играх.

«Я счастлив стать первым европейцем, забившим набольшее количество голов, игроком, родившимся в России. Это очень круто. Обойти все эти имена, легенды — это история, это навсегда. Надеюсь, кто-нибудь побьет мой рекорд, увидим», — приводит слова Овечкина в твиттере журналист Саманта Пелл. Он добавил, что обидно, что дети, жена, родители этого не видят.