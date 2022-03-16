Хоккеист Овечкин стал третьим среди снайперов НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин вышел на чистое
третье место в перечне лучших снайперов в истории Национальной
хоккейной лиги (НХЛ).
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» в матче против «Нью-Йорк
Айлендерс» отправил шайбу в ворота соперников. Это помогло Овечкину довести
общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 767, забитых в 1256
матчах.
Россиянин таким образом вышел на чистое третье место в
списке лучших снайперов НХЛ. Овечкин опередил чеха Яромира Ягра, на счету
которого 766 шайб, забитых в 1733 играх.
«Я счастлив стать
первым европейцем, забившим набольшее количество голов, игроком, родившимся в
России. Это очень круто. Обойти все эти имена, легенды — это история, это
навсегда. Надеюсь, кто-нибудь побьет мой рекорд, увидим», — приводит слова
Овечкина в твиттере журналист Саманта Пелл. Он добавил, что обидно, что дети, жена,
родители этого не видят.