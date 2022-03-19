Xiaomi представила новые наушники с активным шумоподавлением

Xiaomi представила новые флагманские наушники Xiaomi Buds 3T Pro с активным шумоподавлением, беспроводной зарядкой и возможностью подключения к двум устройствам одновременно. Стоит новинка 199 долларов.

Наушники Buds 3T Pro работают с кодеками SBC и AAC, что позволяет подключить их к смартфонам на Android, iOS и ПК, сообщается на официальном сайте Xiaomi. Поддерживается одновременное подключение к двум устройствам.

Активное шумоподавление компенсирует звуки до 40 дБ, что сравнимо с тихим разговором. Этого недостаточно для подавления городского шума, но хватит для комфортного прослушивания музыки в помещении с небольшим количеством людей.

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Элементы управления наушников позволяют принимать и завершать вызовы, листать треки, запустить режим трансляции внешних звуков. Кнопок нет — все команды передаются щипками стержня наушника.

Автономность превышает некоторых конкурентов. Наушники могут самостоятельно проработать до шести часов. Кейс поддерживает быструю и беспроводную зарядки, его хватает на четыре полных заряда, что в совокупности дает до 24 часов работы.