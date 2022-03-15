«Яндекс.Музыка» и «VK Музыка» лишились части западных новинок

«Яндекс.Музыка» и «VK Музыка» не могут добавить в свои каталоги некоторые новинки западной музыки — иностранные лейблы прекратили работу в России из-за ситуации на Украине. Старые релизы при этом доступны и не снимаются с платформ.

Конкретного списка треков, недоступных для российских стриминговых платформ, нет, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службы «Яндекс.Музыки» и «ВКонтакте». Публично отказались от работы в России Universal, Warner и Sony Music. Например, трек «Zeit» группы Rammstein, чьим лицензиаром выступает Universal, вышедший 10 марта, отсутствует в каталогах российских сервисов.

«Мы работаем с нашими партнерами над решением вопроса. Каталоги, загруженные на сервис до прошлой недели, доступны в полном объеме», — сообщила пресс-служба «Яндекс.Музыки».

«Яндекс.Музыка» и «VK Музыка» столкнулись с точечным изъятием треков некоторыми исполнителями, пожелавшими отозвать свои композиции. Британская Pink Floyd уже так поступила и изъяла свои песни со всех российских и белорусских платформ.