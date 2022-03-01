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Музыкальной индустрии России предсказали кризис

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Зарубежные музыканты отменили концерты в России, эксперты прогнозируют, что ситуация с гастролями артистов продолжит ухудшаться, и в индустрии наступит кризис.

Концерты на российских площадках уже отменили Imagine Dragons, Green Day и Brainstorm из-за спецоперации российских вооруженных сил на Украине. Продажи билетов на концерты практически остановились из-за неопределенности будущего, сообщает «Коммерсантъ».

Российские музыканты продолжат свою концертную деятельность, но в меньшем объеме. На их гастроли влияют и ограничения из-за коронавируса, и политическая ситуация. При этом, доля выручки организаторов составляет всего 20-40%.

По прогнозам экспертов, кризис в музыкальной индустрии в связи этим может превзойти последствия пандемии.

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Культгид #Шоу-бизнес #Музыка
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Топ комментариев

sib_man9

гоп компании в кепках и шортах "договариваться" команды не было , приедут сами договариваться очень...

Disobedient

Не одобряешь.Значит хорошие меры нужно применять. Саша это репутация ,ты сам ее себе создал.))))

GammiPluh

Что то сибнет перегнул с желтизной заголовка

Natusy-1976-08-29

Позора и разочарований меньше!
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