Музыкальной индустрии России предсказали кризис

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Зарубежные музыканты отменили концерты в России, эксперты
прогнозируют, что ситуация с гастролями артистов продолжит ухудшаться, и в
индустрии наступит кризис.
Концерты на российских площадках уже отменили Imagine Dragons, Green Day и Brainstorm из-за спецоперации российских вооруженных сил на Украине. Продажи билетов на концерты практически остановились из-за неопределенности будущего, сообщает «Коммерсантъ».
Российские музыканты продолжат свою концертную деятельность,
но в меньшем объеме. На их гастроли влияют и ограничения из-за коронавируса, и
политическая ситуация. При этом, доля выручки организаторов составляет
всего 20-40%.
По прогнозам экспертов, кризис в музыкальной индустрии
в связи этим может превзойти последствия пандемии.
sib_man9гоп компании в кепках и шортах "договариваться" команды не было , приедут сами договариваться очень...
DisobedientНе одобряешь.Значит хорошие меры нужно применять. Саша это репутация ,ты сам ее себе создал.))))
GammiPluhЧто то сибнет перегнул с желтизной заголовка
Natusy-1976-08-29Позора и разочарований меньше!