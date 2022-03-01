Музыкальной индустрии России предсказали кризис

Зарубежные музыканты отменили концерты в России, эксперты прогнозируют, что ситуация с гастролями артистов продолжит ухудшаться, и в индустрии наступит кризис.

Концерты на российских площадках уже отменили Imagine Dragons, Green Day и Brainstorm из-за спецоперации российских вооруженных сил на Украине. Продажи билетов на концерты практически остановились из-за неопределенности будущего, сообщает «Коммерсантъ».

Российские музыканты продолжат свою концертную деятельность, но в меньшем объеме. На их гастроли влияют и ограничения из-за коронавируса, и политическая ситуация. При этом, доля выручки организаторов составляет всего 20-40%.

По прогнозам экспертов, кризис в музыкальной индустрии в связи этим может превзойти последствия пандемии.