Windows 11 получила встроенный видеоредактор

Последняя сборка Windows 11 вышла в свет со встроенным редактором видео Clipchamp. Он обладает минимумом обязательных инструментов ля редактирования роликов, библиотекой бесплатных материалов и простым интуитивно понятным интерфейсом.

Clipchamp оснащен инструментами для кадрирования, нарезки и склеивания роликов, сообщается в официальном блоге Windows. В приложении присутствует галерея переходов и инструменты для захвата видео с веб-камер или экрана.

Встроенная галерея Clipchamp имеет более миллиона бесплатных роликов, звуковых дорожек и изображений.

В приложение встроен преобразователь текста в речь на основе облачной платформы Microsoft Azure, способный разговаривать на 70 языках.

Семейство Windows уже имело встроенный видеоредактор с базовыми функциями — Windows Movie Maker, признанный устаревшим в 2017 году. После этого были попытки добавить похожий инструмент в Microsoft Photos для Windows 10, но это нововведение не возымело успеха у пользователей и от него впоследствии отказались.