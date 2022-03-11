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Козлодрание получит развитие в регионах России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство РА

Козлодрание или кок-бору – одну из древнейших тюркских спортивных игр, решили развивать в регионах России, сообщила ТАСС президент Союза кок-бору и национальных видов спорта РФ Кристина Карамышина.

В 2022 году отделения спортивной федерации кок-бору планируется открыть в пяти регионах России – в Дагестане, Татарстане, Новосибирске, Алтайском крае и Бурятии. В долгосрочных планах – открытие отделения федерации в 25 регионах, после чего она сможет претендовать на звание общероссийской.

Кок-бору или козлодрание – это древняя конно-спортивная игра, в ходе которой разделенные на две команды всадники на лошадях пытаются отнять друг у друга тушу козла и забросить ее в ворота соперника. В 2017 году кок-бору включили в Список репрезентативного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Как пояснила Карамышина ТАСС, этот вид этноспорта достаточно популярен в России – в 48 командах насчитывается 579 спортсменов. Особенно развит этот тюркский этноспорт в Республике Алтай, представители региона регулярно принимают участие в международных соревнованиях.

«Мы хотим легализовать игру именно как спорт, а не как общественную организацию. В Республике Алтай, где изначально создана федерация кок-бору, 12 команд, они проводят матчи и турниры, ездят на международные соревнования, занимаются лошадьми и их воспитанием. Лошадь в кок-бору такой же игрок. Мы претендуем на признание Минспортом РФ и внесение этой игры в национальные виды спорта. Все это необходимо нам для сохранения традиций и истории народов нашей страны», – сказала она.

По словам Карамышиной, это позволит избежать таких происшествий, как на ипподроме в Москве в 2019 году, когда во время нелегально организованной игры пострадали несколько лошадей.



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Спорт #Летние виды #Республика Алтай #Алтайский край #Новосибирск #Бурятия
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ubogon

Какого х.. наши золотовалютные резервы делают за рубежом? - Вот главный вопрос.

ponhik78

А кто это вообще? Не стебусь, я реально не знаю. До этой заметки никогда о нем не слышал.

GammiPluh

То есть они не против призывов к убийству любых русских людей, даже не имеющих отношения к ситуации......

GammiPluh

я вас удивлю, москаляку на гіляку они тоже не блокировали, грани дозволенного стирают те кто этого права...
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