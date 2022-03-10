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Минцифры посоветовало установить «Яндекс.Браузер» и «Атом»

Источник:
Sibnet.ru
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Окно Яндекс.Браузер
Фото: © Sibnet.ru

Минцифры предупредило о возможных неполадках в работе государственных сайтов и порекомендовало установить «Яндекс.Браузер» и «Атом», чтобы не потерять доступ к «Госуслугам» и другим важным отечественным ресурсам. Только они корректно поддерживают сертификаты безопасности, выданные в России.

«Чтобы иметь доступ ко всем сайтам и нужным онлайн-сервисам, в том числе к „Госуслугам“, рекомендуем установить браузеры, которые поддерживают российский сертификат. Сейчас такая функциональность есть, например у „Яндекс.Браузера“ или „Атом“», — сообщается в рассылке портала «Госуслуги».

Уточняется, что из-за проблем в работе центров, проверяющих безопасность и надежность сайтов, некоторые ресурсы с российскими SSL-сертификатами не открываются в импортных браузерах. «Яндекс.Браузер» и «Атом» способны их распознавать и корректно работают с сайтами со всего мира.

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Из-за санкций в отношении России удостоверяющие центры, в том числе крупнейшие DigiCert и GlobalSign, отозвали свои SSL у российских компаний и те были вынуждены перейти на отечественные сертификаты. 

Проблема заключается в том, что российские удостоверяющие центры не сотрудничают с разработчиками браузеров, кроме Яндекса и Mail.ru, и не регистрируют свои SSL в зарубежных продуктах.

О наличии SSL-сертификата у сайта можно узнать по пиктограмме в виде закрытого замка в адресной строке браузера. Он нужен для шифрования данных посетителей и защиты от фишинговых атак.

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pepelmetal

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sib_man9

какая передовая, работали бы там всеми возможными средствами , больше гладят точечно и выжидают. Котел...

Grandmaster1992

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ponhik78

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