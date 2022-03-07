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Российский гимнаст ответит за букву Z на форме

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация гимнастики Италии

Российский гимнаст Иван Куляк выступил в форме с наклеенной буквой Z, Международная федерация гимнастики инициировала дисциплинарное дело.

Куляк выступал на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе и стал бронзовым призером в упражнениях на брусьях. На форме россиянина была буква Z, сделанная из клейкой ленты. В соревнованиях в данной дисциплине победил украинец Илья Ковтун.

Международная федерация гимнастики (FIG) посчитала поведение Куляка «шокирующим» и призвала комиссию по этике возбудить дисциплинарное дело в отношении россиянина, сообщила пресс-служба организации.

«Это было нарушение формы, утвержденной FIG. Мы будем защищать Ивана в любом случае. Наказать могут, могут отстранить от участия. Но нас и так отстранили», — сказал РИА Новости глава Федерации спортивной гимнастики РФ Василий Титов.

Этап Кубка мира в Катаре был последним международным турниром, в котором российские гимнасты принимали участие, на нем россияне выступали под нейтральным флагом.

С 7 марта FIG запретила российским и белорусским спортсменам и официальным лицам, включая судей, участвовать в соревнованиях под своей эгидой.

Тема: Военная операция на Украине
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