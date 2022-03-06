Российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова включили в Зал славы UFC, сообщается на официальной странице организации в Instagram.

Хабиб стал первым бойцом, которого включили в Зал славы UFC в 2022 году. Церемония прошла в рамках турнира UFC 272 в Лас-Вегасе. «Орел приземлился в Зале славы UFC», — говорится в сообщении.

Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе 7 апреля 2018 года, победив американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул — в поединках против Конора Макгрегора, Дастина Порье и Джастина Гэтжи.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, не потерпев ни одного поражения. В октябре 2020 года он завершил карьеру и купил российский промоушен ММА, переименовав его в Eagle Fighting Championship.