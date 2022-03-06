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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине

Adobe прекратила продажу своих продуктов в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Разработчик программного обеспечения Adobe прекращает продажи своих продуктов в России, сообщается на официальном сайте американской компании.

«С настоящего момента компания Adobe прекратит все новые продажи продуктов и услуг Adobe в России», — говорится в заявлении. Отмечается, что данное решение связано с ситуацией на Украине.

Таким образом, в России больше не будут доступны к покупке программы Photoshop, Lightroom, Illustrator, Premiere Pro и ряд других. Помимо этого, Adobe заблокировали доступ к своим облачным хранилищам Creative Cloud, Document Cloud и Experience Cloud российским СМИ.

При этом подчеркивается, что оформленные прежде подписки на продукты Adobe продолжат работать, но вот продлить их или оформить новые уже не получится.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Killer1974

Зассали, шавки американские... Надеюсь Путин не подкачает!!!

gena415

поговорить надо,почему нет.но сначала нациков утилизируем , а там и поговорим .опять же НО , о выводе...

mosquito__2010

Если так то Маску Респект !!! Вопрос на сколько хватит его доброй воли в рамках той страны в которой...

Oskar271

В спешке скупают туалетную бумагу, они без неё ни куда.
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