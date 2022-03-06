Adobe прекратила продажу своих продуктов в России

Разработчик программного обеспечения Adobe прекращает продажи своих продуктов в России, сообщается на официальном сайте американской компании.

«С настоящего момента компания Adobe прекратит все новые продажи продуктов и услуг Adobe в России», — говорится в заявлении. Отмечается, что данное решение связано с ситуацией на Украине.

Таким образом, в России больше не будут доступны к покупке программы Photoshop, Lightroom, Illustrator, Premiere Pro и ряд других. Помимо этого, Adobe заблокировали доступ к своим облачным хранилищам Creative Cloud, Document Cloud и Experience Cloud российским СМИ.

При этом подчеркивается, что оформленные прежде подписки на продукты Adobe продолжат работать, но вот продлить их или оформить новые уже не получится.