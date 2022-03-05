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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине

Илон Маск отказался блокировать российские СМИ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: jabberwock / Attribution-ShareAlike License

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что глобальная система обеспечения спутниковым интернетом Starlink не будет блокировать российские новостные издания.

«Правительства некоторых стран (не Украины) попросили Starlink заблокировать российские новостные источники. Мы сделаем это только под дулом пистолета. Извините, что я сторонник абсолютной свободы слова», — написал он на своей странице в Twitter.

После начала российской операции на территории Украины Маск открыл доступ для украинских пользователей к интернету, который распространяется с помощью низкоорбитальных спутников связи Starlink.

В комментариях к посту один из пользователей назвал российские СМИ пропагандистскими. В ответ на это Маск заявил, что «все новостные источники частично пропагандистские», при этом «некоторые в большей степени, чем другие».

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89641115757

Я с твоим комментом согласен от части. Да это шанс для развития страны. Но и тут ты верно говоришь, что...

CaRdan

Вечно им кто-то что-то должен давать.

Oskar271

В спешке скупают туалетную бумагу, они без неё ни куда.

Killer1974

Зассали, шавки американские... Надеюсь Путин не подкачает!!!
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