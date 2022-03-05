Илон Маск отказался блокировать российские СМИ

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что глобальная система обеспечения спутниковым интернетом Starlink не будет блокировать российские новостные издания.

«Правительства некоторых стран (не Украины) попросили Starlink заблокировать российские новостные источники. Мы сделаем это только под дулом пистолета. Извините, что я сторонник абсолютной свободы слова», — написал он на своей странице в Twitter.

После начала российской операции на территории Украины Маск открыл доступ для украинских пользователей к интернету, который распространяется с помощью низкоорбитальных спутников связи Starlink.

В комментариях к посту один из пользователей назвал российские СМИ пропагандистскими. В ответ на это Маск заявил, что «все новостные источники частично пропагандистские», при этом «некоторые в большей степени, чем другие».