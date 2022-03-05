Команда «Формулы-1» разорвала контракт с российским гонщиком Мазепиным

Команда «Формулы-1» Haas расторгла контракт «Уралкалием» и российским пилотом Никитой Мазепиным, сообщается в Instagram команды.

Американская команда сначала из-за ситуации на Украине убрала со своих болидов белый, синий и красный цвета, образовывавшие российский триколор, а также упоминание спонсора «Уралкалия».

С 2021 года титульным спонсором Нaas является российская компания «Уралкалий», принадлежащая бизнесмену Дмитрию Мазепину, отцу Никиты Мазепина. В прошлом сезоне команда заняла последнее, 10-е место в Кубке конструкторов, не набрав ни одного очка.

По данным журналиста Серхио Родригеса, Haas заменит Мазепина на резервного гонщика команды американца Пьетро Фиттипальди.

Международная федерация автоспорта (FIA) 1 марта запретила российским и белорусским спортсменам соревноваться под флагами своих стран. Также из-за военных действий на Украине отменено проведение любых международных соревнований на территории России и Белоруссии.