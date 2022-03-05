Школьник отравился «веществом» и умер в Новосибирске

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Школьник отравился неустановленным веществом и умер в своей квартире, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.
Тело 12-летнего мальчика нашли в его квартире в Советском районе Новосибирска. Он отравился неустановленным веществом и умер.
Следователи проводят доследственную проверку. Эксперты изъяли образцы вещества, назначена химическая экспертиза.
Число детей, страдающих токсикоманией, выросло в Новосибирской области на 5,9% в 2021 году, число подростков с другими зависимостями, по оценке наркологов, снижается.