Школьник отравился «веществом» и умер в Новосибирске

Школьник отравился неустановленным веществом и умер в своей квартире, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Тело 12-летнего мальчика нашли в его квартире в Советском районе Новосибирска. Он отравился неустановленным веществом и умер.

Следователи проводят доследственную проверку. Эксперты изъяли образцы вещества, назначена химическая экспертиза.

Число детей, страдающих токсикоманией, выросло в Новосибирской области на 5,9% в 2021 году, число подростков с другими зависимостями, по оценке наркологов, снижается.