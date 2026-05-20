Депутат обозначил срок снижения тарифа ОСАГО в Новосибирске

Территориальный коэффициент ОСАГО в Новосибирской области, из-за которого стоимость страховки выросла в два раза, должен быть снижен в мае-июне, сообщил глава транспортного комитета Заксобрания Валерий Ильенко.

В конце 2025 года Центробанк повысил территориальный коэффициент ОСАГО для Новосибирской области в два раза из-за мошенников. В марте регулятор предложил его снизить, так как увидел результаты борьбы с недобросовестными действиями с ОСАГО.

«(Дважды получили ответ), что территориальный коэффициент будет изменен в этом полугодии. Ориентировочно — в мае-июне. Наши действия сработали, что подтверждает имеющаяся статистика», — сказал Ильенко.

По его словам, по максимальному коэффициенту, который применен на территории Новосибирской области, страховые компании в итоге застраховали только 5% автовладельцев.

Ильенко привел статистку, что с 9 декабря 2025 года по 31 марта 2026 года в области заключили 157 тысяч годовых договоров ОСАГО. Средний размер применяемой базовой ставки был на 40% ниже максимального размера базовой ставки страхового тарифа. В результате 58% полисов проданы по цене менее 10 тысяч рублей, 16% полисов стоили менее 5 тысяч рублей. И только 5% полисов стоили более 25 тысяч рублей.