Водителям посоветовали возить бумажный полис ОСАГО

Водителям стоит возить с собой бумажную копию полиса ОСАГО на фоне текущей обстановки со связью, сообщил Российский союз автостраховщиков.

«В связи с ограничениями в работе интернета может оказаться так, что сотрудник ГАИ не сможет проверить полис, используя свой служебный интернет-сервис. В этой ситуации распечатанный на обычном бумажном листе полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, поможет доказать, что водитель исполнил обязанность по страхованию своей ответственности», — сказал представитель РСА РИА Новости.

У водителя всегда должны быть контакты его страховой компании, чтобы можно было оперативно сообщить о ДТП или получить консультацию страховщика.

По статистике РСА, в первом квартале 2026 года 81,2% полисов ОСАГО были оформлены в электронном виде.

