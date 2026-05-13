Изменена процедура освидетельствования водителей на алкоголь

Учения мчс в метро
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, сокращающий количество процессуальных документов при освидетельствовании водителей на состояние опьянения. Изменения внесут в статьи 27.12 и 27.13 КоАП РФ.

Сейчас сотрудникам полиции в такой ситуации необходимо составить протокол об отстранении от управления, акт освидетельствования, протокол направления на медицинское освидетельствование, протокол о правонарушении и протокол задержания автомобиля.

Новый закон позволяет вместо отдельного протокола об отстранении от управления ставить отметку об этом в акте освидетельствования или других документах. Аналогично запись о задержании машины можно будет внести в протокол о правонарушении.

Обновленный порядок медосвидетельствования на состояние опьянения начал действовать с 1 сентября 2025 года. В частности, был увеличен интервал между тестами с алкотестером, а также был установлен срок для сдачи мочи на анализ — максимум 30 минут.

