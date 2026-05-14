НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Изменились правила сдачи экзамена на права

Источник:
Sibnet.ru
290 0
Автоледи ФСИН
Фото: © Sibnet.ru

Новые правила приема экзаменов на водительские права вступили в силу, соответствующее постановление ранее было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Главное нововведение — сокращение срока, в течение которого Госавтоинспекция назначает практическую часть экзамена. Теперь проверка навыков управления транспортным средством будет назначаться не позднее 60 дней с даты успешной сдачи теоретического экзамена.

Если за этот срок выпускник автошколы не сможет сдать практическую часть экзамена, ему придется заново проходит тестирование на знание ПДД. До изменений предельный срок составлял шесть месяцев с момента сдачи теоретической части.

Также ужесточается ответственность за использования на экзамене шпаргалок, включая смартфоны. При их выявлении результаты аннулируют, а пересдача будет назначена не раньше чем через год. Ранее такие нарушители могли сразу пересдать экзамен.

Часть нововведений в документе начнут действовать только с 1 марта 2027 года. В частности, речь идет о порядке предоставления кандидатами в водители медицинских справок и заключений о состоянии здоровья.

При подаче заявления с этой даты через «Госуслуги» кандидаты смогут не предоставлять медицинскую справку, если данные о ней содержатся в Единой государственной информационной системе здравоохранения.

Кроме этого, с 1 марта заработают требования по оснащению экзаменационных помещений системами видеорегистрации. Они обеспечат фиксацию процесса проведения теоретического экзамена в режиме реального времени.

Принят новый состав автоаптечки
Еще по теме
Изменена процедура освидетельствования водителей на алкоголь
Гаражную амнистию продлят на пять лет
Водителям посоветовали возить бумажный полис ОСАГО
Изменились правила сдачи экзамена на водительские права
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Стартовал первый туристический поезд в КНДР
Выбрано имя для нового белого медвежонка в Новосибирском зоопарке
ВСУ пригрозили ударами по Сибири
Украина после перемирия атаковала Чечню
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Чем удивлял парад Победы в Новосибирске. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

DADMAL

Вот как надо жаловаться и будет вам счастье.

Uynachalnica

Так волновадась за судьбу России и востановление экономики, что вместо ВАЗа купила Ламборжини.

Uynachalnica

Реальный вице-премьер о реальном росте реальных зарплат - это он о своей? Думаю и тут что-то не дореалил!

pepelmetal

Ты когда мороженное покупаешь, оставшиеся пельмени выбрасываешь ?