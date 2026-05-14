Изменились правила сдачи экзамена на права

Новые правила приема экзаменов на водительские права вступили в силу, соответствующее постановление ранее было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Главное нововведение — сокращение срока, в течение которого Госавтоинспекция назначает практическую часть экзамена. Теперь проверка навыков управления транспортным средством будет назначаться не позднее 60 дней с даты успешной сдачи теоретического экзамена.

Если за этот срок выпускник автошколы не сможет сдать практическую часть экзамена, ему придется заново проходит тестирование на знание ПДД. До изменений предельный срок составлял шесть месяцев с момента сдачи теоретической части.

Также ужесточается ответственность за использования на экзамене шпаргалок, включая смартфоны. При их выявлении результаты аннулируют, а пересдача будет назначена не раньше чем через год. Ранее такие нарушители могли сразу пересдать экзамен.

Часть нововведений в документе начнут действовать только с 1 марта 2027 года. В частности, речь идет о порядке предоставления кандидатами в водители медицинских справок и заключений о состоянии здоровья.

При подаче заявления с этой даты через «Госуслуги» кандидаты смогут не предоставлять медицинскую справку, если данные о ней содержатся в Единой государственной информационной системе здравоохранения.

Кроме этого, с 1 марта заработают требования по оснащению экзаменационных помещений системами видеорегистрации. Они обеспечат фиксацию процесса проведения теоретического экзамена в режиме реального времени.