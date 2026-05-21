НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Тепло вернется в Западную Сибирь на следующей неделе

Источник:
Sibnet.ru
417 0
Яблоня
Фото: © Sibnet.ru

Теплая погода после периода похолодания вернется в Западную Сибирь в начале следующей недели, сообщила Sibnet.ru начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.

«Есть тенденция, что на следующей рабочей неделе гребень тепла, который радует европейскую часть России, к нам развернется, и тепло в 23-25 градусов начнет приходить в Западную Сибирь», — сказала Кичанова.

Регион больше недели находится под влиянием арктических воздушных масс, которые смещаются медленнее, чем теплые воздушные массы.

После двух относительно теплых дней, когда с Урала пришел теплый сектор, с 21 мая вновь вернулся холодный фронт. До 24 мая по ночам возможны заморозки, поэтому дачникам не рекомендуют высаживать рассаду в открытый грунт.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Аномальная жара накроет Москву
Аномальная жара накроет европейскую часть России
Жара до +30 придет в Западную Сибирь 9 мая
Майские праздники в Восточной Сибири будут прохладными
смотреть все
Жизнь #Погода #Новосибирск #Кузбасс #Томск #Алтайский край
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
«Убийца дронов» с фантастической скорострельностью появился у России
Стартует предзаказ игры GTA VI
Пентагон рассекретил документы о встрече с НЛО на Луне
Konami отключит доступ к своим серверам российским игрокам
Обсуждение (0)
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Какая радуга бывает. ФОТО
Топ комментариев

velam

Автоваз кому-то может конкуренцию создавать? Если бы не запчасти, то китайские автомобили убили бы уже...

Uynachalnica

Где только таких горе-демографов берут? Организм не подготовлен, а он его рожать заставляет, и где жить...

olegsbeglov

Ура товарищи. Что что, а цены растут стабильно

dimans1000

Наверно самое интересное авиашоу в истории