Тепло вернется в Западную Сибирь на следующей неделе

Теплая погода после периода похолодания вернется в Западную Сибирь в начале следующей недели, сообщила Sibnet.ru начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.

«Есть тенденция, что на следующей рабочей неделе гребень тепла, который радует европейскую часть России, к нам развернется, и тепло в 23-25 градусов начнет приходить в Западную Сибирь», — сказала Кичанова.

Регион больше недели находится под влиянием арктических воздушных масс, которые смещаются медленнее, чем теплые воздушные массы.

После двух относительно теплых дней, когда с Урала пришел теплый сектор, с 21 мая вновь вернулся холодный фронт. До 24 мая по ночам возможны заморозки, поэтому дачникам не рекомендуют высаживать рассаду в открытый грунт.