Аномальная жара накроет Москву

Пиковые значения зноя ожидаются в Московской области 20 и 21 мая, температура воздуха поднимется до плюс 32 градусов, что на 10 градусов выше климатической нормы, следует из прогноза центра погоды «Фобос».

Согласно прогнозу, 20 мая в Москве может быть превышен максимум 1897 года, когда воздух прогрелся до плюс 29,7 градуса. Для 21 мая рекорд держится с 2014 года — тогда температура достигла плюс 29,2 градуса.

Столь продолжительной майской жары с температурой выше 30 градусов ранее не наблюдалось. Синоптики предполагают, что в итоге могут быть побиты не только суточные рекорды, но и рекорд по продолжительности аномально теплой погоды для мая в центральной части России.

С четверга в небе над столицей начнут формироваться кучево-дождевые облака. В пятницу местами возможны грозы, при этом жара сохранится — днем ожидается от плюс 27 до плюс 30 градусов.

Погода в регионе изменится к выходным из-за прохождения холодного атмосферного фронта, дневная температура опустится до плюс 20–23 градусов.

