Аномальная жара накроет европейскую часть России

Аномальная жара ожидается в центре европейской части России, соответствующее предупреждение выпустил Гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, с 18 по 22 мая среднесуточная температура в ряде регионов России будет на семь-девять градусов выше нормы. Максимальная температура воздуха днем повысится до 27-32 градусов Цельсия.

Экстренное предупреждение распространяется на Москву, Московскую, Владимирскую, Рязанскую, Тульскую, Калужскую, Смоленскую, Тверскую, Ярославскую, Костромскую и Ивановскую области.

Причина аномально жаркой погоды — распространение из Средней Азии «теплого тропосферного гребня» в центр европейской части России. На юге России его появление сделает погоду неустойчивой, местами с кратковременными дождями и грозами.