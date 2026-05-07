Жара до +30 придет в Западную Сибирь 9 мая
Источник: Sibnet.ru

Sibnet.ru
Возвращение летней погоды произойдет в регионах Западной Сибири ко Дню Победы. Температура воздуха 9 мая достигнет 30 градусов Цельсия.

Потепление начнется с четверга, 7 мая. Жаркую погоду принесет Арало-Каспийский циклон. К 8 мая столбик термометра в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, Республике Алтай и Алтайском крае поднимется до 25-28 градусов.

В День Победы в Новосибирской и Кемеровской областях будет местами до 27-29 градусов, в Республике Алтай и Алтайском крае — до 31 градуса. Прохладнее всего в Томской области — только до +22.

Во всех регионах 9 мая возможны местами кратковременные дожди и грозы. Будет ветрено — с порывами до 17-22 метров в секунду. Сохраняется высокая (4 класса) и чрезвычайная (5 класса) пожароопасность.

