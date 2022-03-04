Microsoft временно покинула Россию

Компания Microsoft приостановила продажи новых продуктов и предоставление услуг в России из-за военной операции на Украине, говорится в заявлении компании.

«Мы находимся в тесной координации с властями США, Евросоюза и Великобритании и останавливаем многие направления нашего бизнеса в России в связи с санкциями», — заявил президент и вице-председатель Microsoft Брэд Смит.

По его словам, действия России на территории Украины являются неоправданными и незаконными. Смит уточнил, что в настоящий момент Microsoft помогает Киеву в борьбе с атаками в киберпространстве.

Ранее стало известно, что производители процессоров AMD и Intel временно перестали поставлять свою продукцию на территорию России. Китайские представители уже получили от местного офиса Intel уведомления о запрете на поставки процессоров в Россию.