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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине

Microsoft временно покинула Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Microsoft приостановила продажи новых продуктов и предоставление услуг в России из-за военной операции на Украине, говорится в заявлении компании.

«Мы находимся в тесной координации с властями США, Евросоюза и Великобритании и останавливаем многие направления нашего бизнеса в России в связи с санкциями», — заявил президент и вице-председатель Microsoft Брэд Смит.

По его словам, действия России на территории Украины являются неоправданными и незаконными. Смит уточнил, что в настоящий момент Microsoft помогает Киеву в борьбе с атаками в киберпространстве.

Ранее стало известно, что производители процессоров AMD и Intel временно перестали поставлять свою продукцию на территорию России. Китайские представители уже получили от местного офиса Intel уведомления о запрете на поставки процессоров в Россию.

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mosquito__2010

Ты дорогой у своего МИДа спроси на ряду с МИДами Польши и Германии почему и зачем они Януковича кинули...

pepelmetal

Россию не слушали, с чего бы лицемерные страны сейчас слушать?

ВЕРЕЩАГИН

"то она будет изолирована на маленьком островке с группкой недостран"Недостран ?!!! Китай возражае !!!...

Disobedient

«Если Россия не завершит эту войну и не уйдет с Украины, то она будет изолирована на маленьком островке...
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