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Запись голосовых сообщений обновили в WhatsApp

Источник:
Sibnet.ru
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Возможность приостанавливать и возобновлять голосовые записи появилась бета-версии WhatsApp 2.22.6.7 для Android 2.22.6.7. Ранее функция тестировалась только на iOS и в десктопном клиенте мессенджера. 

Во время записи голосового сообщения теперь можно нажать кнопку паузы и прослушать готовый фрагмент, после этого проложить запись, нажав на пиктограмму микрофона, удалить ее или отправить, сообщает портал WABetaInfo, обнаруживший нововведение.

Функция паузы записи удобна в случаях если пользователю нужно отвлечься, но он не желает отправлять несколько голосовых сообщений. В совокупности с возможностью предварительного прослушивания и просмотра звуковой дорожки интерфейс создания голосовых заметок в WhatsApp стал более дружелюбным.

На данный момент идет тестирование функции паузы записи голосовых сообщений на всех платформах. Разработчики не дали официальных комментариев о сроках выхода опции в широкий доступ.

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