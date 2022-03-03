Oppo показала в действии прототип 240-ваттной зарядки SuperVooc. Новинка способна зарядить среднестатистический смартфон менее чем за десять минут, без перегрева и риска нарушить работоспособность устройства.

В официальной презентации показали как SuperVooc справилась с зарядом смартфона с аккумулятором емкостью 4 500мАч за 9 минут до 100% уровня. На зарядку до 50% ушло 3 минуты 30 секунд.

Но справиться с подобным зарядным устройством сможет не каждый смартфон. В OPPO пояснили, что для безопасного использования все совместимые с SuperVooc устройства будут оснащаться специальными датчиками температуры для контроля нагрева во время заряда.

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Непосредственно SuperVooc оснащена специальной системой контроля напряжения, тока и собственной температуры. Таким образом в компании решили оградить и смартфоны, и само зарядное устройство от возможных аварийных ситуаций.

Дата выхода SuperVooc и смартфонов ее поддерживающих пока не сообщается. Самая скоростная зарядка компании на данный момент имеет мощность в 150 ватт, в тестах она смогла зарядить аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с 1% до 50% всего за 5 минут, а полная зарядка заняла всего 15 минут.