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Realme показал самую быструю в мире зарядку для смартфонов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Китайский бренд Realme представил быструю зарядку UltraDart, способную заряжать гаджеты мощностью от 100 до 200 Вт.

Производитель в рамках выставки MWC 2022 анонсировал появление смартфона Realme GT Neo3, который получит зарядное устройство UltraDart. Аппарат будет подзаряжаться с мощностью 150 Вт, пишет GSMArena.

В настоящее время самые современные смартфоны Realme потребляют максимум 65 Вт при зарядке. Отмечается, что UltraDart обеспечивает зарядку аккумулятора от нуля до 50% всего за пять минут.

При такой быстрой зарядке температура батареи не поднимается выше 43 градусов Цельсия даже при одновременном использовании смартфона. Компания гарантирует, что батареи сохранят 80% своей емкости после тысячи полных циклов зарядки.

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Топ комментариев

BadBoy91

какая дружба?????? брат, у тебя с головой норм?

89134830908

Это что получается,дружба дружбой а деньги в "розь"

jeryakob

Поскольку все на прилавках импортное, считай треть денег у нас вытащили из кармана

xumepa312

Сейчас местные ребята тебе расскажут что ничего страшного и это даже хорошо и вообще всё супер!
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