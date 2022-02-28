Realme показал самую быструю в мире зарядку для смартфонов

Китайский бренд Realme представил быструю зарядку UltraDart, способную заряжать гаджеты мощностью от 100 до 200 Вт.

Производитель в рамках выставки MWC 2022 анонсировал появление смартфона Realme GT Neo3, который получит зарядное устройство UltraDart. Аппарат будет подзаряжаться с мощностью 150 Вт, пишет GSMArena.

В настоящее время самые современные смартфоны Realme потребляют максимум 65 Вт при зарядке. Отмечается, что UltraDart обеспечивает зарядку аккумулятора от нуля до 50% всего за пять минут.

При такой быстрой зарядке температура батареи не поднимается выше 43 градусов Цельсия даже при одновременном использовании смартфона. Компания гарантирует, что батареи сохранят 80% своей емкости после тысячи полных циклов зарядки.