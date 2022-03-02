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Легионеры начали уходить из клубов КХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ХК «Салават Юлаев»

Несколько хоккеистов-легионеров расторгли контракты по обоюдному согласию с клубами Континентальной Хоккейной Лиги. Об этом сообщают сами команды.

В среду стало известно, что американский нападающий Ник Шор, выступающий за «Сибирь» расторг контракт с клубом. Затем «Салават Юлаев» сообщил, что расторг по обоюдному согласию контракты с финским нападающим Маркусом Гранлундом и уроженцем Канады, белорусским нападающим Джеффом Плэттом.

Клубы КХЛ не называют причину ухода хоккеистов, но в «Салавате Юлаеве» уточняется, что контракты «расторгнуты по обоюдному соглашению без выплат».

В начале сезона 2021/22 в составах клубов КХЛ насчитывалось около полсотни легионеров. Спортивные эксперты считают, что отток легионеров может увеличиться, а для уфимской команды потеря двух заграничных «бойцов» может сказаться на серии с «Сибирью». Команды встретились в четвертьфинале плей-офф Восточной конференции.

Ранее НХЛ заявила, что из-за военной спецоперации на Украине расторгает все деловые отношения с российскими партнерами. Также Лига запретила проводить в России любые международные турниры и закрыла русскоязычные соцсети и сайт.

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