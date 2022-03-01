НХЛ разорвала связь с Россией

Национальная хоккейная лига озвучила решение по поводу международного сотрудничества с Россией. Лига отказалась проводить в стране международные турниры и приостановила русскоязычные трансляции матчей.

Среди основных решений НХЛ — разрыв с деловыми партнерами из России, прекращение рассмотрения России в качестве места проведения соревнований с участием лиги. Также НХЛ приостановила работу русскоязычного сайта и соцсетей.

«Мы также по-прежнему обеспокоены благополучием игроков России, которые играют в НХЛ от имени своих клубов НХЛ, а не от имени России. Мы понимаем, что они и их семьи находятся в крайне тяжелом состоянии», — говорится в заявлении.

Ранее федерации хоккея Швеции, Финляндии и Чехии единогласно приняли решение не приглашать сборную России на предстоящие турниры Еврохоккейтура из-за ситуации на Украине.