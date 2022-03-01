НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Свежее обновление сломало Windows 11

Источник:
Sibnet.ru
343 0
Человек, работающий на устройстве Windows 11
Фото: © Windows / Unsplash

Крупное февральское обновление Windows 11 привело к неполадкам в работе системы. Пользователи пожаловались на странное поведение меню «Пуск» — оно начало автоматически скрываться при наведении указателя мыши на значки виджетов.

Неполадка связана с конфликтом меню «Пуск» и доски виджетов Windows 11, сообщает Windows Latest со ссылкой на представителей Microsoft. После открытия «Пуск» немедленно закрывается только в том случае, если курсор мыши оказывается в левой части меню, где находятся ярлыки интерактивных приложений.

«Мы считаем, что перемещение мыши по значкам виджетов может быть причиной этого. Мы рекомендуем тщательно избегать их при перемещении мыши в меню "Пуск" в качестве обходного пути», — сообщается в официальном комментарии Microsoft.

Как в Windows 11 вернуть старый проводник

Представители компании уже сообщили о том, что в предварительные сборки Windows 11 внесены соответствующие изменения для устранения конфликта меню «Пуск» и панели виджетов. Дата релиза исправлений пока не оглашена.

Еще по теме
Intel представила самый мощный геймерский мини‑ПК
Хакеры взломали Nvidia и потребовали отключения антимайнинговой защиты
Как посмотреть историю файлов и папок в Windows 10
Как в Windows 11 вернуть проводник из Windows 10
смотреть все
Хайтек #Компьютеры #Софт
Как сделать
Эксперт дал совет по сохранению данных Google‑сервисов
01.03.22, 16:27
35
0
Как посмотреть историю файлов и папок в Windows 10
Простой способ просмотреть историю работы с файлами и папками в Windows без использования сторонних программ
28.02.22, 04:51
1556
0
Как в Windows 11 вернуть проводник из Windows 10
Старая версия Проводника из Windows 10 более привычна и функциональна и ее можно вернуть одной простой настройкой
27.02.22, 20:17
1112
0
Нейросеть научили раскрашивать черно‑белые фото
Бесплатная нейросеть позволяет раскрасить старые черно-белые фото и значительно повысить их качество
26.02.22, 13:54
1698
0
Как отключить фоновые процессы в Windows 10 и ускорить компьютер
Отключение скрытых программ позволит повысить скорость работы компьютера и сэкономить заряд батареи ноутбука
19.02.22, 10:59
4668
0
Как выбрать
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
19.02.22, 13:47
4415
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
7401
1
Как правильно выбрать USB‑хаб
Параметры, требующие внимания при выборе USB-концентратора
22.01.22, 10:42
7708
2
Тип, цвет и длина: как выбрать новогоднюю гирлянду
Новогодние гирлянды делают елки ярче и праздничней. Как выбрать самую лучшую для украшения елки?
23.12.21, 12:28
7142
0
Комбо-тариф от Ростелекома: как выгодно объединить услуги
«Технологии выгоды» и «Технологии выгоды+» — это тарифы-конструкторы, в которых можно комбинировать только реально необходимые цифровые услуги
16.12.21, 07:54
27723
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Вузы и школы «заминировали» в Новосибирске
Байкальская нерпа заразилась вирусом от домашних животных
Число антиковидных ограничений сократили в Новосибирской области
Шестеро пострадали в ДТП с маршруткой в Омске
Самое популярное
Минообороны сообщило о потерях российской армии на Украине
Китайские банки присоединились к санкциям против России
Масленица: как и когда празднуем в 2022 году
Импортеры прекращают поставки автомобилей в Россию
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

Иркут 69

Отьездили по Ниццам и Куршавелям... ☺️Пора привыкать к красотам Подмосковья и Кубани.

sib_man9

гоп компании в кепках и шортах "договариваться" команды не было , приедут сами договариваться очень...

Disobedient

Не одобряешь.Значит хорошие меры нужно применять. Саша это репутация ,ты сам ее себе создал.))))

senik

А этим лживым существам и дня хватило бы. Потом долго бы отстирывали портки.
Sibnet.Ru