Свежее обновление сломало Windows 11

Крупное февральское обновление Windows 11 привело к неполадкам в работе системы. Пользователи пожаловались на странное поведение меню «Пуск» — оно начало автоматически скрываться при наведении указателя мыши на значки виджетов.

Неполадка связана с конфликтом меню «Пуск» и доски виджетов Windows 11, сообщает Windows Latest со ссылкой на представителей Microsoft. После открытия «Пуск» немедленно закрывается только в том случае, если курсор мыши оказывается в левой части меню, где находятся ярлыки интерактивных приложений.

«Мы считаем, что перемещение мыши по значкам виджетов может быть причиной этого. Мы рекомендуем тщательно избегать их при перемещении мыши в меню "Пуск" в качестве обходного пути», — сообщается в официальном комментарии Microsoft.

Как в Windows 11 вернуть старый проводник

Представители компании уже сообщили о том, что в предварительные сборки Windows 11 внесены соответствующие изменения для устранения конфликта меню «Пуск» и панели виджетов. Дата релиза исправлений пока не оглашена.