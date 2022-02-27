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Как в Windows 11 вернуть проводник из Windows 10

Источник:
Sibnet.ru
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Новый Проводник в Windows 11 лаконичен и обладает современным минималистичным интерфейсом, но старая версия из Windows 10 более привычна и функциональна. Ее можно вернуть с помощью простой настройки реестра.

Для начала настройки нужно открыть редактор реестра, введя в поисковой строке системы «regedit» (без кавычек) и нажав Enter. Далее пройти по пути «HKEYLOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionShell Extensions».

В открывшемся каталоге создать раздел (Правка/Создать/Раздел) с именем «Blocked». Внутри раздела создать строковый параметр (Правка/Создать/Строковый параметр) «{e2bf9676-5f8f-435c-97eb-11607a5bedf7}».

После сохранения параметров и перезагрузки компьютера в Windows 11 появится проводник от предыдущей версии операционной системы с прежним функционалом и интерфейсом.

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Хайтек #Компьютеры #Софт #Как сделать
Как сделать
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