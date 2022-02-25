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«Йокерит» досрочно завершит участие в Чемпионате России по хоккею

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © jokerithc, instagram.com/jokerithc

Финский клуб «Йокерит» не станет участвовать в плей-офф Чемпионата России по хоккею, сообщили СМИ. Официальное заявление команда планирует сделать в пятницу.

«Йокерит» принял решение не заканчивать сезон. Клуб принял это решение после того, как Россия вторглась на Украину с помощью военной силы», — сообщает MTVuutiset со ссылкой на источник.

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23 февраля фан-клуб финской команды выступил с требованием к руководству о снятии с чемпионата КХЛ. Тогда руководство «Йокерита» сообщило, что это невозможно из-за обязательств и ответственности перед КХЛ.

«Йокерит» на Западе занял вторую строчку турнирной таблицы по итогам игр регулярного чемпионата сезона 2021/22. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина финны должны сыграть с московским «Спартаком».

В случае официального подтверждения «Йокеритом» выхода из турнира, заменить финский клуб, вероятно, может нижегородское «Торпедо», занявшее девятое место в таблице Западной конференции. При этом остальные пары не потерпят изменений.

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AlexEvil

НАТО нафиг не нужен народ Украины, нужна только территория...И пофиг что там будет с народом....Раньше...

ifhbrjd

Вкладываться в Ладу? Да вы издеваетесь!

sib_man9

ауди и лендоверы не подвезут , точно беда

kygear

Поздно говорить..Крови детской на руках многовато.
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