«Йокерит» досрочно завершит участие в Чемпионате России по хоккею

Финский клуб «Йокерит» не станет участвовать в плей-офф Чемпионата России по хоккею, сообщили СМИ. Официальное заявление команда планирует сделать в пятницу.

«Йокерит» принял решение не заканчивать сезон. Клуб принял это решение после того, как Россия вторглась на Украину с помощью военной силы», — сообщает MTVuutiset со ссылкой на источник.

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23 февраля фан-клуб финской команды выступил с требованием к руководству о снятии с чемпионата КХЛ. Тогда руководство «Йокерита» сообщило, что это невозможно из-за обязательств и ответственности перед КХЛ.

«Йокерит» на Западе занял вторую строчку турнирной таблицы по итогам игр регулярного чемпионата сезона 2021/22. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина финны должны сыграть с московским «Спартаком».

В случае официального подтверждения «Йокеритом» выхода из турнира, заменить финский клуб, вероятно, может нижегородское «Торпедо», занявшее девятое место в таблице Западной конференции. При этом остальные пары не потерпят изменений.