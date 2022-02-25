НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин назвал вынужденной военную операцию на Украине

Источник:
ТАСС
1071 14
Фото: © пресс-служба президента РФ

Специальная военная операция в Донбассе стала вынужденной мерой, России не оставили возможности поступить иначе, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.

Для России создали такие риски в сфере безопасности, что другими средствами отреагировать было невозможно, цитирует ТАСС президента. «Все попытки — по нулям. По нулям. Откровенно говоря, честно говоря, я даже удивлен. Ну ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу», — констатировал президент.

«Потому что могли такие риски для нас создать, что вообще непонятно, как дальше страна существовала бы», — сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак избавиться от страха войны?

В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

Тема: Военная операция на Украине
Время санкций: что будет с деньгами и банковскими картами?
Зеленский заявил о готовности говорить с Россией о нейтральном статусе
США ударили по банковской системе России
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Первая мастерская по переработке пластика открылась в Томске
Около 100 новосибирцев вышли на площадь Ленина против войны
Масштабный пожар на стройке разбудил новосибирцев. ВИДЕО
Температура в Новосибирске поднимется до плюсовой
Самое популярное
СМИ сообщают о взрывах и пожарах в украинских городах
Зеленский надеется удержать Донбасс миром
Импортеры начали отказываться от поставок автомобилей в Россию
Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам Украины
Обсуждение (14)
О самом главном
От песен до носков: эволюция праздника 23 февраля
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Панический вирус: как избавиться от страха войны?
Что означают родинки: приметы и поверья
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Все статьи
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
69
Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам Украины
63
Зеленский надеется удержать Донбасс миром
52
Путин попросил разрешения на использование армии за рубежом
48
Германия остановила сертификацию «Северного потока — 2»
40
Россия признала суверенитет Донбасса
Sibnet.Ru