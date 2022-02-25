Путин назвал вынужденной военную операцию на Украине

Специальная военная операция в Донбассе стала вынужденной мерой, России не оставили возможности поступить иначе, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.

Для России создали такие риски в сфере безопасности, что другими средствами отреагировать было невозможно, цитирует ТАСС президента. «Все попытки — по нулям. По нулям. Откровенно говоря, честно говоря, я даже удивлен. Ну ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу», — констатировал президент.

«Потому что могли такие риски для нас создать, что вообще непонятно, как дальше страна существовала бы», — сказал он.

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В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.