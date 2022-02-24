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Facebook запустила функцию коротких видео Reels

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип Facebook на смартфоне
Фото: © Yuri Samoilov

Facebook открыл широкий доступ к формату коротких видео Reels. Пользователям стал доступен инструмент для создания роликов длительностью до 60 секунд, а в будущем обещаны заработки на видеоконтенте.

«Мы рады сообщить, что расширили формат коротких развлекательных видео и инструментов, вдохновивших множество создателей контента в Instagram. Теперь Reels станут доступны еще большей аудитории в приложении Facebook», — сообщается на сайте Meta.

Вместе с инструментарием Reels на платформе стал доступен Remix — редактор, позволяющий формировать короткие видео из уже отснятых пользователем больших материалов и объединять их для публикации в новом коротком формате. 

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В ближайшее время Meta расширит возможности партнерской программы Facebook Reels Overlay Ads, позволяющей зарабатывать на показах рекламы в роликах. Помимо части дохода от баннеров, пользователи, чьи короткие видео станут наиболее популярными, получат дополнительное вознаграждение от Facebook.

На момент бета-теста Reels стал самым быстрорастущим форматом контента в Facebook: на короткие ролики приходилась половина времени, проводимого пользователями в соцсети. Новый функционал доступен пользователям приложения Facebook на Android и iOS в 150 странах, включая Россию.

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Хайтек #Интернет #Соцсети #Софт
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ponhik78

т.е. не смущает что Украина активно нарывалась на такое развитие событий?

Alhazred

Иди уже отсюда со своими дурацкими предсказаниями. Ведь ни одно еще не сбылось)))

mosquito__2010

К психиатру обратись, спроси у него в первую очередь что такое причинно - следственные связи.

mosquito__2010

Конечно довольны. Всю военную инфраструктуру Украины перемножат на ноль примерно в течении ближайших...
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